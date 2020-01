Lazio, Suor Paola: "Stasera un ospite speciale! Immobile? Gli ho mandato un sms..."

LAZIO, SUOR PAOLA - La SoSpe di Suor Paola e la Lazio sono ormai un binomio vincente per la beneficenza, un appuntamento diventato rituale. Questa sera parteciperanno i giocatori biancocelesti in veste di camerieri e Suor Paola ha voluto presentare la serata a Radiosei: "Questa iniziativa è nata per raccogliere fondi per il terremotato ad Amatrice, è cominciata così ed ora è diventata una bella consuetudine. Questa sera ci sarà Delio Rossi, farà un salto il presidente Lotito, ma l'ospite speciale sarà la Supercoppa vinta dalla Lazio. Nel corso degli anni sono venuti anche giocatori stranieri. Lo scorso anno Lukaku si è fatto tante risate, cantava e rideva mentre serviva ai tavoli, ha fatto anche un balletto. Ricordo quando chiesi a De Vrij di scrivermi una promessa di permanenza alla Lazio. Lui mi scrisse che sarebbe rimasto sempre con me. Questa sera, invece, ci saranno Acerbi, Cataldi, Parolo ed Immobile. Ho fatto fare una parannanza particolare per i 120 anni (ride, ndr). Sarà blu e con i contorni celesti. I giocatori arrivano prima, ci sarà una parte iniziale dedicata ai bambini che poi andranno a mangiare e dormire. Poi entreranno i tifosi e i giocatori inizieranno a servire a tavoli. Poi mangiano anche loro, ci saranno due primi stasera dopo l'antipasto. Il gol alla Juve? Mi sono rotto il ginocchio e mi sono operata, quel gol l'ho fatto io (ride, ndr). Non vorrei rompermi l'altro dando qualche altro calcio. Tra l'altro, ho mandato un messaggio a Immobile: 'Ciro, i bambini della casa-famiglia ti aspettano, non mancare', gli ho detto.