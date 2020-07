Lazio, svelate le maglie 2020/21: stasera l'esordio ufficiale - FOTO

L'esordio assoluto sarà in occasione della sfida di stasera contro il Brescia per la maglia home, con il Napoli al San Paolo dovrebbe invece vedersi la terza. La Lazio intanto attraverso un tweet è uscita allo scoperto, presentando ufficialmente le maglie per la stagione 2020/21. Torna il colletto per entrambe. Classico celeste per la prima, con una fantasia a righe nella parte superiore. Blu scuro è invece il colore della terza, sullo stesso stile. Completo rosso infine per i portieri. Ecco la foto.

