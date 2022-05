Lazio, tabù Juventus per Felipe Anderson: allo Stadium cerca fortuna

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si appresta ad affrontare la Juventus nel posticipo della 36esima giornata di Serie A. Un avversario che negli ultimi anni ha dato diversi dispiaceri all’aquila in termini di risultati. Inoltre alcuni calciatori della rosa al cospetto della compagine torinese non sempre hanno ben figurato. Tra questi spicca Felipe Anderson che nei suoi trascorsi capitolini non è mai andato a segno contro la Vecchia Signora.

I NUMERI CONTRO LA JUVENTUS - Una statistica piuttosto significativa che la dice lunga sulle difficoltà che il brasiliano ha incontrato nei big match. Nelle 12 occasioni in cui ha affrontato la Juve oltre a non aver timbrato il cartellino ha sempre perso. La vittoria della Lazio dell’ottobre 2017 all’Allianz Stadium è arrivata in un momento in cui l’ex Santos non era disponibile. Stesso discorso per quanto concerne la Supercoppa Italiana disputata pochi mesi prima in cui Immobile e compagni si erano imposti per 3-2. Dunque, FA7 ha un ulteriore stimolo per far bene lunedì sera. Mister Sarri spera anche in uno guizzo per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Europa League.