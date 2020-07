Lazio, talismano Immobile: una vittoria in 5 partite senza Ciro titolare

Quella contro il Milan è la quinta partita stagionale della Lazio senza Immobile titolare. In questi 5 match i biancocelesti hanno raccolto appena 3 punti, contro il Cluj in Europa League. Grande dimostrazione di quanto il bomber campano sia indispensabile per la squadra di Inzaghi, al di là delle 32 reti realizzate in tutte le competizioni. La percentuale di vittoria senza Ciro è del 20%, la peggiore di questi 4 anni. Queste le partite della Lazio disputate senza Immobile dal primo minuto:

Cluj-Lazio 2-1

Inter-Lazio 1-0

Celtic-Lazio 2-1

Lazio-Cluj 1-0

Lazio-Milan 0-3

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

