Lazio, tanti auguri a Jimenez: il fantasista cileno compie 38 anni

Compie gli anni l'ex giocatore della Lazio Luis Antonio Jiménez Garcés meglio noto come Luis Jimenez. Il fantasista cileno nato a Santiago del Cile il 17 giugno 1984 spegne oggi 38 candeline. Vista l'età non proprio avanzatissima, ancora si diletta sui campi da gioco. Attualmente milita nel Palestino club che milita nel massimo campionato cileno. Soprannominato "il mago" ha vestito la maglia biancoceleste da gennaio a giugno 2007 collezionando 16 presenze e mettendo a segno 2 reti. In Italia ha giocato anche con Ternana, Inter, Fiorentina, Parma e Cesena