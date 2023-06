Lazio, tanti auguri a Massimo Oddo: l'ex difensore compie 47 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Un capitano non si scorda mai, soprattutto se ha affrontato la fase più delicata della storia della Lazio. È il caso di Massimo Oddo che compie oggi 47 anni. Nato a Città Sant'Angelo in provincia di Pescara ha portato l'aquila sul petto dal 2002 al 2007 vivendo la transizione dalla gestione Cragnotti e quella Lotito portando al braccio la fascia da capitano. Una fase non semplice per il primo club della Capitale che in quegli anni si è ritrovato a fare i conti con un ridimensionamento necessario per salvaguardare le traballanti casse del club.

I numeri di Oddo alla Lazio e le altre squadre della sua carriera da calciatore

In totale con l'aquila sul petto ha totalizzato 172 presenze mettendo a segno 17 reti tra campionato e coppe e ha vinto la Coppa Italia nel 2004. Addirittura nella stagione 2005/2006 ha chiuso il campionato con ben 7 centri. Abile sui calci piazzati, batteva sia le punizione sia i calci di rigore. Il più significativo è sicuramente quello realizzato nel derby del dicembre 2006 quando dagli undici metri mise a segno il gol del 2-0. Quella stracittadina si concluse poi 3-0 per la Lazio tra lo stupore generale e il bagno dell'allora tecnico biancoceleste Delio Rossi nel fontanone del Gianicolo. Nel corso del suo percorso calcistico ha vestito anche le maglie di Milan e Bayern Monaco prima di concludere la sua carriera da giocatore a Lecce. Con la Nazionale ha totalizzato 34 presenze ed ha fatto parte della spedizione vincente al Mondiale in Germania del 2006. Tanti auguri capitano!