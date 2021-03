Lazio, tanti auguri a Thomas Strakosha che oggi spegne 26 candeline - FOTO

Giornata speciale quella di oggi per Thomas Strakosha che spegne 26 candeline. Il portiere ha vissuto quasi interamente la sua carriera con l'aquila sul petto: arrivato a Roma ad appena 17 anni il suo percorso è iniziato in Primavera e per poi continuare in prima squadra dove per quattro stagioni si è reso sempre protagonista tra i pali. La società ha voluto omaggiarlo con un messaggio pubblicato sui suoi canali social: "Buon compleanno Tommy!".