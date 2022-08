Lazio, tanti auguri a Vecino: il centrocampista compie 31 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata speciale per il neo centrocampista della Lazio Matias Vecino Falero che compie 31 anni. Nato a Canelones in Uruguay il giocatore ha vestito in Italia le maglie di Fiorentina, Cagliari, Empoli ed Inter oltre che quelle del Central Español e Nacional in patria. Nel match contro il Torino ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia biancoceleste dopo aver giocato qualche scampolo di partita contro il Bologna. Sarri punta tanto su di lui visto che lo ha già avuto durante la sua esperienza in Toscana. Nel frattempo però è tempo di festeggiare e di godersi il momento. Anche la società con una nota sul proprio sito ufficiale ha voluto fare gli auguri al giocatore. Ha poi ribadito il pensiero sul profilo Instagram. Ecco il post completo.