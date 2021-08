Lazio, tanti auguri all'ex Alessandro Murgia che oggi spegne 25 candeline

Non indossa più l'aquila sul petto ma si sa, certi legami sono difficili da spezzare. Quella di oggi è una giornata speciale per l'ex centrocampista binacoceleste Alessandro Murgia che spegne 25 candeline. Anche se per ora le strade si sono divise e il calciatore indossa la maglia della Spal impressa nella mente di tutti i tifosi rimarrà per sempre quella rete del 3-2 che permise alla Lazio di vincere la Supercoppa contro la Juventus nel 2017.

