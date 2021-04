Lazio, tanti auguri all’ex Felipe Anderson. E i tifosi si scatenano: “Torna Pipe” - FOTO

Felipe Anderson spegne oggi 28 candeline. L'esterno brasiliano, che ha fatto innamorare i tifosi della Lazio dal 2013 al 2018, è stato festeggiato dalla società biancoceleste che gli ha dedicato un post sui propri canali social. Attualmente in prestito al Porto, ma di proprietà del West Ham, Felipe ha lasciato un segno indelebile nella capitale portando la Lazio ai preliminari di Champions League e totalizzando 34 gol e 39 assist in 177 apparizioni.

I TIFOSI LO RIVOGLIONO - Tra i commenti del post pubblicato dal club capitolino si sono scatenati i tifosi biancocelesti che hanno chiesto all'esterno brasiliano di tornare a Roma. Tra la tifoseria e l'ex numero 10 c'è un grandissimo feeling rafforzato dalle grandissime giocate messe in mostra dal calciatore in maglia biancoceleste. A rafforzare la richiesta dei tifosi, ci si mette il fatto che Felipe non gioca con continuità da diversi anni, né al West Ham né al Porto, e che il giocatore è rimasto in ottimo rapporto con l'ambiente Lazio.