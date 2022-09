Lazio, Tare a colloquio con Milinkovic e altri due biancocelesti: i dettagli - FOTO

La Lazio è arrivata all'MCH Arena di Herning. La squadra è pronta per il match contro il Midtjylland valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Tensione ed emozione per i biancocelesti che vogliono agguantare a tutti i costi il primo posto del gruppo F. Prima del calcio d'inizio, come di consueto la squadra è scesa sul manto verde dello stadio per sentire le emozioni da più vicino prima di entrare negli spogliatoi ed indossare la loro "armatura". Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Igli Tare, ds della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, Basic e Marusic si sono ritrovati una sorta di briefing pre partita. Tutti e tre a colloquio con il direttore sportivo che cerca di dare più motivazioni e supporto ai suoi giocatori. Se i tre non prenderanno parte alla partita dal primo minuto, quel che è certo è il loro contributo se dovessero subentrare a gara in corso. Tutto pronto dunque, la Lazio sta già scaldando i motori.