Lazio, Tare è il nuovo ambasciatore dI Coin of Champions - FOTO

Igli Tare è il nuovo ambasciatore di Coin of Champions. Il token ha arruolato il direttore sportivo della Lazio che si aggiunge a ex calciatori del calibro di Ronaldinho, Vieri, Nesta, Materazzi e Filippo Inzaghi. L'annuncio è arrivato dal dirigente biancoceleste sul suo account Instagram ufficiale: "Sono molto felice di essere Ambassador di Coin of Champions, la moneta dei campioni! Rimanete connessi per avere info sulla pagina". Che cos'è Coin of Champions? La spiegazione arriva direttamente dal sito ufficiale dell'azienda: "COC è il primo Token supportato da sportivi del passato e del presente che ha molteplici scopi ed obiettivi. Destiniamo i COC a diverse Onlus Internazionali e nazionali che saranno ufficializzate nel tempo. Avviciniamo giovani meno fortunati allo sport acquisendo e riqualificando centri Sportivi. Tutti i possessori dei token COC potranno acquistare beni e servizi ed usare gli stessi come mezzo di pagamento presso moltissime attività commercial"i.