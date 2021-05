Lazio, Tare su Immobile: "Motivo di orgoglio avere un uomo come lui in squadra"

"Ciro non è solo un calciatore. Non è solo l'attaccante della Lazio. E arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppure Ciro Immobile non è solo questo. E stato proclamato 'King Ciro' dalla sua gente, da noi che ci lavoriamo insieme ogni giorno. Ciro è un Re umile, che lavora dando l'esempio, un uomo che si sacrifica e che ama: la nostra Società, i suoi compagni, i suoi tifosi e la sua splendida famiglia". A parlare così all'Adnkronos è Igli Tare, direttore sportivo della Lazio. Il dirigente biancoceleste risponde così dopo la lite di ieri tra Ciro Immobile e il presidente del Torino Urbano Cairo. Un botta e risposta iniziato negli spogliatoi e proseguito su Instagram. Tare prosegue: "Ciro Immobile non è solo il Re del gol, ma anche il Re dei valori. Quegli stessi valori che, spesso, vengono dimenticati. Per la Società è un motivo di orgoglio avere nello spogliatoio della un Uomo vero che è divenuto un punto di riferimento nella famiglia biancoceleste ed una bandiera per il popolo laziale, dando anima e corpo per la nostra maglia incarnando, dentro e fuori dal campo di gioco, i valori del rispetto, della lealtà e della professionalità".

Pubblicato il 19/05

Lazio - Torino, Immobile tuona: “Cairo mi ha insultato negli spogliatoi. Non posso accettarlo...”

Lazio - Torino e il voltafaccia di Cairo: davanti alle telecamere si complimenta e poi...

Lazio - Torino, Cairo risponde: "Anch'io so chi è Ciro Immobile..."

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE