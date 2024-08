Lazio | Tavares: "Guendouzi fondamentale! Ecco cosa mi ha detto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Lazio, Nuno Tavares ha parlato anche dell'intervento di Guendouzi nei giorni precedenti al suo approdo in biancoceleste. In particolare, l'ex Arsenal ha spiegato: "Guendouzi è stato una delle figure più importanti per farmi arrivare alla Lazio. Ci ho parlato tre volte e mi ha convinto che fosse una buona opportunità andare alla Lazio. È un grande club, voglio lottare per essere ai piani più alti del campionato e vincere trofei".

