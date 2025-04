Lazio, ti ricordi Tounkara? Squalificato per calcio scommesse, ora vola in Kings League

TUTTOmercatoWEB.com

Per fuggire da un momento difficile Mamadou Tounkara cerca rifugio nella variante del calcio più rivoluzionaria e spettacolare che sia mai stata creata. La squalifica per 10 mesi alla quale è stato condannato per calcio scommesse, ha spinto l'ex attaccante della Lazio Primavera ad accettare la chiamata di Damiano Er Faina che, approfittando della situazione, lo ha contattato e convinto a firmare per i suoi Caesar, in Kings League. Un'opportunità che consentirà sia alla squadra rossonera di risalire ulteriormente la classifica e di accedere alla fase playoff, una volta terminata la regular season, sia al calciatore di continuare a far quel che ama, puntando a mantenere la forma e farsi ritrovare pronto una volta tornato in campo.