Lazio, tifosi del Betis pazzi per Durmisi e spunta un tatuaggio in suo onore - FOTO

L’esperienza di Riza Durmisi alla Lazio di certo non è stata esaltante, il calciatore infatti non ha lasciato il segno nella Capitale e già a gennaio la società ha deciso di mandarlo in prestito, poi non riscattato, a Nizza. Per questo il suo futuro sembra lontano dai colori biancocelesti anche se in Spagna i suoi ex tifosi lo rivorrebbero subito. I supporters del Betis Siviglia, squadra da cui la Lazio lo prelevò nel 2018, vorrebbero infatti un ritorno del danese di cui sono letteralmente innamorati. Tanto che uno di loro in suo omaggio si è tatuato un bambino con la maglia numero 14, quella di Durmisi, con un pallone da calcio in mano dentro lo stadio del Betis. Una vera e propria dichiarazione d’amore alla quale il calciatore ha così risposto: “Sono molto emozionato di ricevere una foto come questa. Grazie, non vedo l’ora di giocare di nuovo a calcio”.