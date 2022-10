Lazio, tifosi furiosi con Manganiello: su Wikipedia cambia la bio - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un'ammonizione che brucia tantissimo, proprio quanto il ko interno con la Salernitana che ferma la serie positiva della Lazio. Nel secondo tempo del match dell'Olimpico, Manganiello sventola il cartellino giallo in faccia a Milinkovic per un fallo piuttosto dubbio, il primo da quando il serbo aveva fatto il suo ingresso in campo. Il Sergente era diffidato e salterà il derby del prossimo weekend. Grandi proteste in campo del 21 e dei compagni di squadra, poi anche Sarri nel post partita e infine anche i tifosi sia allo stadio che sul web. Sulla pagina di Wikipedia del direttore di gara della sezione di Pinerolo è apparso un elemento curioso. Al posto del luogo di nascita, c'è la parola "circo" e come descrizione "oggi è stato un pagliaccio". Sui social tantissimi commenti con il nome di Manganiello accompagnati dall'emoticon del clown, come una sorta di punizione per la direzione arbitrale discutibile messa in mostra all'Olimpico