Lazio, Tommasi: “I biancocelesti hanno lavorato bene, per questo li premiamo”

La Juventus campione d'Italia, l'Atalanta terza in classifica e qualificata storicamente in Champions League, la Lazio campione della Coppa Italia. Anche i biancocelesti, quindi, sono tra i tre club candidati al premio di “Miglior società” che verrà rilasciato al Gran Galà del Calcio 2019. L'evento, che si terrà il 2 dicembre al Megawatt Court di Milano, sarà come sempre organizzato dall'Aic (Associazione Italiana Calciatori ndr) di cui Damiano Tommasi è presidente. Proprio in merito alla scelta delle candidate a migliore società, l'ex Roma si è espresso nella conferenza stampa di presentazione della cerimonia: "Non avrei aggiunto altri club candidati al premio. Credo che la shot list racconti bene la stagione scorsa, com'è andata e quanto bene abbiano lavorato questre tre società".

