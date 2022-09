Lazio, Tommaso Rocchi diventa allenatore UEFA Pro - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Tommaso Rocchi si è laureato oggi nel nuovo Master UEFA Pro. Questo nuovo percorso per allenatori, inaugurato lo scorso anno a Coverciano, è il massimo livello di formazione e permette ai tecnici di allenare qualsiasi squadra. L'ex attaccante al momento è senza squadra: lo scorso anno ha allenato la Lazio U18 e la società gli ha offerto il posto da osservatore, ma lui preferirebbe rimanere in panchina. Su Instagram ha festeggiato mostrando la sua tesi intitolata 'Il Trapezio d'Attacco' e scrivendo in didascalia: "Esami e Tesi…Master Uefa Pro". Tra i commenti ci sono i complimenti dell'ex compagno Francelino Matuzalem per il traguardo raggiunto. Rocchi ha potuto contare sull'aiuto di una figura importante come Renzo Ulivieri: il presidente dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) gli ha fatto da relatore.