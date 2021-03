Lazio - Torino, il mistero delle date: la strategia biancoceleste

RASSEGNA STAMPA - Non si placa la battaglia sulla gara mai disputata tra Lazio e Torino. C'è attesa per la decisione del giudice sportivo Mastrandrea che ha ricevuto il dossier granata, mentre è in attesa di quello biancoceleste. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, i piemontesi fanno riferimento alla causa di forza maggiore che avrebbe impedito al Torino di arrivare nella Capitale. La risposta dei capitolini punterà sull'incongruenza delle date d'isolamento ai negativi del Torino della Asl piemontese, puntando sul fatto che la settimana si concludeva il 1 marzo e non il 2, rendendo di fatto possibile il match. Ci sarebbe anche il sospetto di un abuso d'atti d'ufficio che potrebbe coinvolgere anche altri. Se non dovesse arrivare il 3-0 a tavolino scatterà l'iter legale con Lotito pronto ad appellarsi alla Corte Sportiva, al Collegio di Garanzia del Coni e fino al Tar.

Pubblicato l'8/3