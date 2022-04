Lazio - Torino, Immobile regala il pari: raggiunto Quagliarella in vetta a una speciale classifica!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In pieno recupero Ciro Immobile ha siglato il gol che ha di fatto regalato il pareggio alla Lazio, impegnata all'Olimpico contro il Torino. Con la rete siglata questa sera, il bomber biancoceleste ha raggiunto Fabio Quagliarella in cima a una speciale classifica. Si tratta di quella che prende in considerazione i migliori marcatori in attività. L'attaccante della Sampdoria è a quota 180, così come Immobile. Con la tropletta contro il Genoa si era pericolosamente avvicinato al "collega", ora condividono la posizione. Ma il duello, seppur a distanza, sembra essere particolarmente aperto.

