Lazio - Torino, le probabili formazioni: out Tavares, ma torna Pellegrini

Si torna in campo. Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio ospita all'Olimpico il Torino di Vanoli. Per il posticipo di lunedì sera, Baroni dovrà fare a meno di Castellanos, Patric e Ibrahimovic per infortunio, e di Vecino per squalifica. In difesa, davanti a Provedel in porta, va verso il forfait Nuno Tavares, che non ha ancora recuperato dall'affaticamento di Bologna. Come terzini, quindi, sono in tre per due maglie: Hysaj, Marusic e Pellegrini, reintegrato in lista Serie A. Possibile sorpresa invece al centro, con Gigot che insidia Gila per affiancare Romagnoli. In mediana, salvo sorprese, spazio ancora a Guendouzi e Rovella. Più indietro Belahyane. Sulla trequarti pochi dubbi sulle fasce, con Isaksen da una parte e Zaccagni dall'altra. Al centro la certezza è Dia, ma resta da capire la sua posizione. Può fare il trequartista con Noslin in campo, oppure il centravanti con uno tra Pedro e Dele-Bashiru.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen; Dia, Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Lazzari, Gila, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All.: Vanoli.