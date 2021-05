Lazio - Torino, pari e stop al record: la striscia di vittorie si ferma a 12

La Lazio ci prova ma i biancocelesti non riescono a battere il Torino all'Olimpico. Una gara stregata quella di questa sera tra gol annullati, pali e rigori sbagliati o non assegnati. Come riportato da Lazio Page la Lazio, con questo pareggio, interrompe la sua striscia di 12 vittorie consecutive in casa, migliore della sua storia e seconda in Europa tra le strisce attuali dietro quella dell’Inter (15).

