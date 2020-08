Lazio, Torre Annunziata celebra Immobile con uno striscione. E Ciro ringrazia...

LAZIO SOCIAL- Ciro Immobile si sta rilassando in Costiera Amalfitana insieme alla famiglia. Una stagione lunga e a tratti complicata per il bomber biancoceleste che ha chiuso con il botto. Il numero 17 si è assicurato la classifica dei marcatori, la Scarpa d'Oro e ha eguagliato anche il record di Higuain dei 36 centri in una singola stagione. Senza dimenticare una Supercoppa Italiana alzata al cielo nel dicembre scorso. Ciro ricarica le batterie e si gode gli attestati di stima e di affetto che arrivano. A Torre Annunziata, città dove è nato, è apparso uno striscione che recita: "Immobile orgoglio oplontino". Un gesto molto apprezzato dal bomber che lo ha subito condiviso sui social ringraziando la sua città per l'affetto dimostrato.