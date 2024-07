Lazio - Trapani, Seculin e Kragl soddisfatti: le loro parole

Al termine dell'amichevole tra Lazio e Trapani, sia Seculin che Kragl (autore del gol del momentaneo 2-1) hanno parlato ai microfoni ufficiali del club granata. Ecco le parole del portiere: "Partita molto positiva. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo riusciti a fare ciò che ci ha chiesto il mister contro una squadra di Serie A". Queste invece le dichiarazioni di Kragl: "Sono felice per il gol, ma ancora di più per la squadra. Abbiamo dato il massimo contro una squadra superiore, di Serie A. Siamo riusciti a difenderci bene. Non potevamo fare di più contro la Lazio".