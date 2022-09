Lazio, tre punti fondamentali: Sarri risale in classifica

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Una vittoria sudata ma importantissima sopratuttto sotto l'aspetto mentale. Ciro Immobile e Luis Alberto portano la Lazio momentaneamente sesta in classifica a 11 punti, uno in meno dell'Inter e in attesa di scoprire il verdetto di Juventus - Salernitana in programma alle 20.45 e di Empoli - Roma di domani alle 20.45.