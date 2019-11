Lazio, Trevisani: “C’è tanta rabbia. Cambi? Inzaghi vuole di più dai nuovi…”

Il noto giornalista Riccardo Trevisani, a qualche minuto dal fischio d'inizio di Lazio-Cluj, si è espresso sul cammino della squadra di Inzaghi in Europa League ai microfoni di Sky Sport: "La Lazio è la più forte del girone. Vederla terza, praticamente eliminata, fa tanta rabbia. La sconfitta col Celtic all’andata e al ritorno e la stessa con il Cluj potevano essere condizioni per passare il turno. La Lazio è un po’ l’opposto del Napoli: va male in Coppa, vola in campionato. Novità? Il messaggio di Inzaghi è che vuole provare a fare quello che non è riuscito a fare, pescare qualcosa in più tra i nuovi acquisti. Ci sarà Cataldi in regia, una presenza fondamentale, ha avuto una serie di impatti molto buona in questa stagione".

DIRETTA - Lazio - Cluj: i biancocelesti battono il calcio d'inizio

Lazio - Cluj, Perinetti a LLSN: "Partita poco 'saporita', ma chissà. Mi aspetto tanto dalle riserve"

TORNA ALLA HOMEPAGE