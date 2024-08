Lazio, Tuia ai tifosi: "Baroni? Gran lavoratore, non è un divo e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alessandro Tuia, allenato da Baroni ai tempi del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per raccontare il nuovo allenatore dei biancocelesti. Queste le sue parole: "Noslin? È importante che il mister se lo sia portato da Verona perché significa che sa cosa può dare alla Lazio, si è anche già ambientato nel modo di lavorare. Greenwood è più affermato, ma se il mister se l’è portato è perché sa che può fare”.

“Il modo di giocare dei difensori ora è totalmente cambiato, magari neanche Romagnoli faceva negli anni passati la fase d’impostazione il suo punto forte. Tutti ora devono essere bravi nell’impostazione del gioco, ma deve avere un limite. Cosa ci chiedeva Baroni da questo punto di vista? Per lui sono fondamentali le corse indietro che ti permettono di evitare di prendere gol e avere la squadra corta. È più pragmatico degli allenatori moderni, se si può fare si fa la costruzione dal basso altrimenti no”.

“Ho letto di ridimensionamento, ma credo che la Lazio debba pensare che a livello di qualità ha perso molto ma col calcio che sta cambiando, molto fisico, non credo abbia perso molto da questo punto di vista. L’arrivo di Baroni mi ha sorpreso, ma reso anche felice perché so come lavora e i risultati che può ottenere se ha lo spogliatoio dalla sua parte. L’ho sempre definito un ‘non divo’, non è di molte parole e a volte anche un po’ burbero ma sul lavoro è fortissimo. A prescindere dai pezzi pregiati che ha perso, la Lazio anche quest’anno potrà fare grandi cose col mister pur non avendo nomi altisonanti”.

“I risultati degli ultimi anni del mister sono il miglior biglietto da visita che può portare ai tifosi laziali. Credo che possa fare veramente bene, è un lavoratore incredibile. 24 ore su 24 pensa ai ragazzi e a cosa può migliorare e tira fuori il meglio dei suoi giocatori. Sono convinto che verrà apprezzato”.

