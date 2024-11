Lazio, Turci (Dazn): "Baroni il più sottovalutato in Serie A. Il suo grande limite..."

Intervenuto ai microfoni di Tutti in the box, il giornalista di Dazn Tommaso Turci ha parlato della Lazio e in particolare dell'uomo del momento, ovvero Marco Baroni. Ecco le sue parole: "Baroni è l'allenatore più sottovalutato della Serie A. Persona competente, grande uomo e professionista, sa cosa significa gestire dei campioni. Grazie a lui Pedro è tornato un giocatore di grande livello e non parlo della quantità di minuti giocati, ma della qualità. Purtroppo Marco Baroni ha un grande limite, quello di essere una persona normale. Infatti lui ama parlare di calcio senza eccessi, senza inventarsi niente e soprattutto senza risultare presuntuoso"