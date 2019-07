Lazio, tutte le statistiche (da top player) di Jony. E con Lazzari...

Si è fatto attendere, ma alla fine poco fa tutto si è chiuso per il meglio: Jonathan Rodríguez Menéndez, per tutti Jony, è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il suo arrivo ad Auronzo aveva già fatto intendere che l'affare sarebbe andato in porto nonostante le richieste di risarcimento del Malaga, beffato dal suo trasferimento a parametro zero. Con la definizione del suo arrivo, Jony è diventato l'ottavo spagnolo della storia a vestire la maglia della Lazio dopo: De La Pena, Mendieta, Delgado, Oscar Lopez, Garrido, Patric e Luis Alberto.

UN COLPO DI QUALITA' - Oltre ad essere stato il terzo miglior assistman della Liga (11 assist per lui, dietro solo a Messi e Sarabia), Jony è stato il secondo calciatore del campionato spagnolo per numero di occasioni create a partita (2.4, prima di lui solo Messi con 2.7). Inoltre, l'esterno ex Alavès è il giocatore che ha completato il maggior numero di cross nella scorsa Liga (72), un dato che preso in sinergia con l'arrivo di Manuel Lazzari potrebbe svoltare il modo di giocare della Lazio. Anche l'ex Spal è stato il calciatore del suo campionato, la Serie A, ad aver effettuato il maggior numero di cross (67). A cui vanno aggiunti gli 8 assist che l'hanno portato al quinto posto della classifica nella scorsa stagione. Con Jony e Lazzari, dunque, la Lazio si è assicurata dell'usato sicuro sulla fascia: Inzaghi avrà due frecce in più da sfoggiare nel proprio 3-5-2.

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche.

