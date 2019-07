UFFICIALE - Jony è un nuovo giocatore della Lazio

Jony è un nuovo giocatore della Lazio: la notizia viene ufficializzata attraverso il sito della Lega, in cui è stato registrato il trasferimento. Lo spagnolo arriva a titolo definitivo. Nei giorni scorsi, dalla Spagna venivano rilanciate le pretese del presidente del Malaga, che chiedeva 12 milioni per liberare il centrocampista. La società biancoceleste, carte alla mano, restava tranquilla, contando sulla clausola contrattuale che avrebbe permesso al giocatore di accasarsi in un club di massima serie in caso di retrocessione del Malaga. La notifica della Lega dà ragione ai capitolini: caso chiuso, Jony vestirà la maglia della Lazio.

