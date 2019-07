Calciomercato, Koscielny cerca squadra: France Football propone la Lazio

Un vero e proprio caso. Dopo gli addii di Ramsey e Lichtsteiner, l’Arsenal è pronto a salutare anche Laurent Koscielny. Il difensore francese, in Inghilterra dal 2010, ha rotto con i Gunners rifiutandosi di partire per la tournée negli Stati Uniti e ora, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe anche raggiunto un accordo contrattuale per tornare in patria tra le fila del Rennes. Un’operazione però non ancora conclusa visto che il club inglese vuole far valere le sue ragioni in virtù di un contratto in scadenza soltanto a giugno 2020 e chiede 10 milioni di euro per farlo partire. Intanto il portale della nota rivista transalpina France Football, ha voluto proporre anche destinazioni differenti per il 33enne di origini polacche. Tra le opzioni vengono inserite tra le altre Lazio e Roma che consentirebbero a Koscielny di confrontarsi con un campionato come la Serie A. “Con i biancocelesti potrebbe soddisfare le ambizioni di Simone Inzaghi, alla ricerca di una perla rara dopo la partenza di Stefan de Vrij all’Inter la scorsa estate”, scrivono in particolare in Francia. Un’operazione destinata però a non diventare realtà, soprattutto dopo che Igli Tare ha scelto per quel ruolo il più giovane Denis Vavro.

