Calciomercato Lazio, per Szoboszlai ballano 5 milioni: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - L'effetto domino scaturito dalla probabile cessione di Milinkovic-Savic sta per mettersi in moto. Con il serbo a un passo dal Manchester United, vicinissimo a cedere Paul Pogba al Real Madrid, la Lazio ha già individuato da tempo in Dominik Szoboszlai del Salisburbo l'indiziato numero uno per la sua sostituzione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ballerebbero 5 milioni di differenza tra richiesta e offerta: il Salisburgo per lasciare andare il giocatore chiede 20 milioni, la Lazio ne offre 15. Sul buon esito della trattativa filtra ottimismo, con il tutto che potrebbe concludersi a metà strada.

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC A UN PASSO DAL MANCHESTER UNITED

CALCIOMERCATO, KOSCIELNY CERCA SQUADRA

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMPAGE DEL SITO