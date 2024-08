Lazio, tutti i gol di Cataldi in un video: l'omaggio della società - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel giorno del suo trentesimo compleanno, la Lazio ha voluto celebrare il suo centrocampista Danilo Cataldi raccogliendo in un video, pubblicato sul proprio sito ufficiale, tutti i gol (10) realizzati dal numero 32 con la maglia biancoceleste. Dal primo contro l'Udinese in Coppa Italia, fino a quello contro il Torino dello scorso anno, passando per la punizione in finale di Supercoppa Italia contro la Juve, dopo il mancino sotto all'incrocio nel derby vinto per 3-0 contro la Roma. Momenti di grande gioia ma, soprattutto di grande lazialità, per un ragazzo diventato uomo indossando la maglia che ha sempre amato e onorato, fin da bambino.