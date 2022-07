Lazio, tutti pazzi per la nuova maglia: tifosi in fila ai Lazio Style

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Biancoblù, come recita uno dei cori della Curva Nord. La terza maglia appena presentata dalla Lazio ad Auronzo di Cadore è stata un grandissimo successo, con tantissimi commenti di apprezzamento sotto la foto da poco pubblicata sui profili ufficiali della società. La maglia, con stemma particolarissimo sui toni fluorescenti dell'azzurro, è già in vendita nei Lazio Style, dove tanti tifosi hanno atteso le 18 fuori dalle porte dei negozi per acquistarla. Insomma, la partnership tra Mizuno e la Lazio ha già stregato tutti con i tre kit creati per la prossima stagione, in attesa di vederli indossati sia dai giocatori in campo che dai tifosi sugli spalti.