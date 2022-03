Lazio, tutto sull'Europa League: obiettivo entrare tra le prime cinque

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vuole l'Europa. In questi ultimi due mesi di campionato la squadra di Sarri ha come obiettivo la qualificazione tra le prime cinque del campionato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei solo due volte nelle ultime undici stagioni Lotito è rimasto fuori dall'Europa: nel 2013/14 quando sollevò dal suo incarico Petkovic e chiamò Reja affiancato da Bollini e nel 2016 quando a essere esonerato fu Pioli e iniziò di fatto l'era Inzaghi.

Nell'ultimo mese la Lazio è cresciuta e lo dimostrano i numeri che evidenziano come i punti raccolti nelle ultime 13 giornate siano ben 22, gli stessi del Napoli di Spalletti capolista. La squadra di Sarri paga certamente la prima parte del campionato, l'adattamento a un nuovo schema tattico e al cambio di allenatore, adesso però l'obiettivo rimane unico e i biancocelesti dovranno raggiungerlo ad ogni costo. In Europa League si qualifica la quinta classificata, la sesta va in Conference League e la settima è fuori a meno che in Coppa Italia non si imponga una squadra qualificata in Champions. Il bivio è fissato il 20 marzo, un derby contro la Roma che come non mai sarà decisivo per la stagione.

Pubblicato 02/03