Lazio - Udinese, dal 21 novembre parte la vendita dei biglietti: info e prezzi

Sassuolo a Reggio Emilia, poi Cluj e Udinese in casa. È questo - a partire da domenica 24 - il calendario settimanale della Lazio, desiderosa di ripartire da dove aveva lasciato. Escludendo l'impegno europeo, dunque, i biancocelesti vorranno dare continuità alle quattro vittorie consecutive in Serie A contro neroverdi e bianconeri. Per l'impegno contro i friulani ci sarà bisogno di tutto il sostegno del popolo laziale, per il quale il club ha diramato tramite il proprio sito ufficiale tutte le info, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti in vista proprio di Lazio - Udinese del 1° dicembre. Ecco il comunicato:

"La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di giovedì 21 novembre, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO -UDINESE in programma domenica 1 dicembre alle ore 15:00".

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO CHE, IL TITOLO D'INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

I tagliandi si potranno acquistare presso:

- I nostri punti vendita Lazio Style 1900 (vedi elenco)

- Le rivendite Listicket-Ticketone

- Il call center al numero a pagamento 892.101

- Il sito internet SPORT.TICKETONE.IT per l'acquisto HOME TICKETING per cui è necessario disporre di una stampante laser e la modalità PASSBOOK - PASSWALLET (lettura al tornello da smartphone).

Si ricorda che chi acquista un biglietto è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Per i ragazzi under 14, è possibile esibire anche solo il tesserino sanitario, per gli altri minori è necessario esibire in alternativa in originale o in copia:

- il documento di identificazione rilasciato dal Comune;

- carta d'identità;

- lo stato di famiglia con foto;

- il certificato di nascita con foto o il passaporto di un genitore (in cui compaia ovviamente il minorenne).

Il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro e con le disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, è possibile presentare per le altre eventuali tre persone anche solo la copia del documento d'identità.

Per acquistare i tagliandi ci sarà tempo fino al calcio d’inizio dell’incontro. Si ricorda a tutti i tifosi che il punto vendita dei tagliandi più vicino allo Stadio Olimpico è il Lazio Style 1900 in Via Guglielmo Calderini 66/C e che sarà aperto il giorno della partita, dalle ore 10:00 alle 15:00 con la disponibilità solo per la stampa dei tagliandi di Lazio - Udinese.

I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2015 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto.

Infine, all’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

SETTORE OSPITI: sarà possibile acquistare i tagliandi per il SETTORE OSPITI, fino alle ore 19:00 di sabato 30 novembre, presso:

- le ricevitorie nazionali della Listicket-gruppo Ticketone

- on line

SI RICORDA CHE E' POSSIBILE FARE I CAMBI NOMINATIVI DEI TAGLIANDI E DEGLI ABBONAMENTI (QUANDO PREVISTO) SOLO ENTRO LE ORE 24:00 DEL GIORNO PRIMA DELLA GARA.

