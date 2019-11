Roma, la società è in vendita: si fanno avanti i primi acquirenti

La notizia ha del clamoroso e a questo punto avrebbe inevitabili ripercussioni anche sulla questione dello stadio a Tor Di Valle, legato a doppio filo con la figura di James Pallotta. La Roma è in vendita. Stando a quanto riporta il Messaggero, c'è un documento prodotto da Goldman Sachs a certificarlo. Una nota ufficiale che invita gli investitori a farsi avanti per diventare azionisti di maggioranza del club giallorosso. Nel comunicato di 4 pagine si sottolinea l'ottimo lavoro svolto dal presidente Pallotta, che in questi anni “ha messo le basi per l’espansione futura e la continuità di successo della Roma”. Il potenziale della società avrebbe già attirato il primo acquirente, sempre un americano: Dan Friedkin. Negli scorsi giorni, infatti, lo statunitense avrebbe inviato degli emissari a Roma per incontrarsi con i rappresentanti di Pallotta in Italia e valutare quanto scritto nel dossier. Bomba sganciata: tra poco la Roma potrebbe cambiare proprietario.

