Calciomercato Lazio, Tare spinge per Muriqi già a gennaio: i dettagli

Al contrario di quanto ha abituato in questi anni, la Lazio potrebbe regalarsi un grande colpo per gennaio. Lo riporta Calciomercato.com, che spiega come i biancocelesti vorrebbero velocizzare i tempi per portare a Roma Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro, come anticipato nei giorni scorsi, sarebbe il profilo adatto per completare il parco offensivo di Simone Inzaghi. La famosa torre, in grado di far salire la squadra e al contempo garantire presenza in area di rigore. Una presenza traducibile in termini di gol: 7 in 11 partite di Super Lig con il Fenerbahce, quanto basta per attirare l'attenzione di alcuni top club internazionali. Tra questi, come riporta il noto sito di mercato, ci sarebbero anche Tottenham e Real Madrid. Ecco perché il ds Tare non avrebbe alcuna voglia di aspettare la sessione estiva di trattative. Il colpo va fatto subito, per evitare di far lievitare ancora il prezzo del centravanti e rischiare di farselo scippare da società più attrezzate economicamente. Dei 3,5 milioni pagati in estate dal club di Istanbul per strapparlo al Rizespor, è rimasto solo il ricordo. Ora il Fenerbahce - che non ha bisogno di fare cassa - per Muriqi chiede intorno ai 10 milioni di euro. La Lazio vorrebbe chiudere a 8, ma i turchi per ora fanno muro. La loro volontà è l'esatto opposto di quella dei biancocelesti: tenere il kosovaro fino a gennaio, farsi trascinare in Champions League dai suoi gol e poi cederlo in estate per una cifra ancora superiore. Inzaghi nel frattempo aspetta. Il suo attacco avrebbe bisogno di rinforzi.