Lazio - Udinese, Forestieri: "Non pensiamo a chi abbiamo davanti, giochiamo senza paura"

In vista del match di campionato tra Lazio e Udinese, ai microfoni de Il Gazzettino è intervenuto l'attaccante bianconero Fernando Forestieri: "Dobbiamo migliorare, creando più occasioni da gol ed essendo più cattivi sotto porta. La cosa che mi piace di questo gruppo è però lo spirito di sacrificio per il compagno, e con questo andremo lontano, facendo bene, a cominciare da domenica. Per noi tutte le partite sono difficili e dobbiamo pensare a noi soltanto, facendo quello che ci chiederà il mister. Pensiamo a noi, senza paura, che ci sia di fronte la Lazio, la Fiorentina o chiunque altro".