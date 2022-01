Lazio - Udinese, i convocati di Sarri: ancora out cinque biancocelesti

Mancano solamente due ore al fischio d'inizio di Lazio - Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In attesa di godersi la prova delle due squadre sul campo dell'Olimpico, sui canali ufficiali del club biancoceleste è stato pubblicato l'elenco dei calciatori convocati per la partita da mister Maurizio Sarri. Assenti Basic, Akpa Akpro, Acerbi, Radu e Andre Anderson. Di seguito, la lista completa: "Adamonis, Bertini, Cataldi, Anderson, Floriani, Hysaj, Immobile, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Moro, Muriqi, Patric, Reina, Romero, Strakosha, Vavro, Zaccagni".

