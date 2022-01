Calciomercato, dalla Serie D arriva Esposito al Genoa

Nuovo acquisto per il Genoa, arriva Ciro Esposito dalla Serie D. Il difensore centrale classe 2004 ha trascorso due stagioni al Cosenza in Under 17 per poi passare al Gladiator, club di Serie D. In questa prima parte di stagione ha mostrato una crescita tale da attirare su di sé l’interesse di alcuni club di Serie A, non solo il Genoa ma anche Lazio e Napoli. Alla fine, l'ha spuntata il club dei Grifoni. Un grande passo in avanti per la carriera del giovane difensore.

