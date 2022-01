Lazio - Atalanta, in bilico la presenza di due nerazzurri: "Non hanno il green-pass?"

"Per la Lazio potrebbero rientrare Toloi e Maehle, difficilmente recupereranno altri giocatori". Parole eloquenti del tecnico dell'Atalanta Gasperini dopo lo 0-0 contro l'Inter a sottolineare che ci saranno delle difficoltà sugli altri possibili rientri. In particolar modo, secondo quanto appreso da TuttoAtalanta.com, sia Malinovskyi che Ilicic sarebbero alle prese con la prima dose di vaccino anti-Covid. La loro possibile assenza, dunque, sarebbe simile a quella che ha tenuto fuori Szczesny della Juventus nella finale di Supercoppa Italiana.

A "fermare" il tandem dei trequartisti, la nuova normativa in vigore dal 10 gennaio che impone il green pass rafforzato anche per gli sport di squadra. Una "certificazione verde" che i due non avrebbero, dal momento che la sua validità parte dal 15esimo giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva. Malinovskyi e Ilicic hanno provveduto a somministrarsi la prima dose, ma non potranno essere della sfida contro la Lazio, in programma il 22 gennaio.

