Lazio - Udinese, Luis Alberto: "Nel secondo tempo cercheremo di segnare ancora"

Al termine del primo tempo la Lazio è in vantaggio per 3 a 0 sull'Udinese. Ottima prestazione dei biancocelesti, anche Luis Alberto è andato in gol su rigore. Proprio lo spagnolo ha parlato ai microfoni di DAZN: "Io, Immobile, Correa e Milinkovic devastanti? Noi 4 dobbiamo fare questo, così come tutti gli altri. Siamo una squadra che attacca in 11 e difende in 11. Oggi abbiamo fatto quello che spesso è mancato, fare più di un gol. Ora possiamo giocare un secondo tempo tranquillo, gestire il pallone e cercare di segnare ancora di più".