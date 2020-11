Lazio - Udinese, Pussetto: "Affrontiamo una grande squadra, servirà attenzione"

Prima dell'inizio di Lazio - Udinese, Nacho Pussetto è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole sull'incontro: "Abbiamo fatto un grande sforzo mercoledì in Coppa Italia giocando 120', ma stiamo bene e oggi abbiamo tanta voglia di fare una grande partita. Affrontiamo una grande squadra e dovremo prestare molta attenzione. Sappiamo di aver segnato poco fino ad ora, il gol è ciò che ti fa vincere le partite. Dobbiamo cercare di segnare di più, cercando al contempo di non subirne. Oggi tutti gli argentini penseranno a Maradona: ha fatto la storia del nostro paese. Speriamo di fare una bella partita da poter dedicare a lui."

DIRETTA - Lazio - Udinese, squadre in campo per il riscaldamento