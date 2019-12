Lazio, un anno esatto dalla scomparsa di Felice Pulici

La ferita per la scomparsa di Felice Pulici è ancora fresca nel cuore di tutto il mondo Lazio, invece è già passato un anno. Il 16 dicembre del 2018 ci lasciava lo storico portiere biancoceleste, che fu molto più di un semplice giocatore per la Lazio: direttore generale, responsabile del settore giovanile, mise a disposizione del club anche i suoi studi in giurisprudenza quando si dovette scongiurare la retrocessione per calciopoli. Una persona vera, di cui si continuerà a sentire la mancanza.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI LAZIO

RISCHIO DIFFIDATI PER LA SUPERCOPPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE