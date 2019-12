Lazio, a Cagliari con l'incognita diffidati: in 4 rischiano la Supercoppa

Una grande occasione per la Lazio di Simone Inzaghi che va a Cagliari con la concreta possibilità di avvicinare la vetta della classifica. Il pareggio dell'Inter con la Fiorentina apre a scenari impensabili per le aquile appena due mesi fa e che ora potrebbero chissà far fare il definitivo salto di qualità ai capitolini. Ci spera il mister piacentino, ma la gara in Sardegna non sarà semplice perché i rossoblù hanno dimostrato di essere una squadra che non molla mai e, soprattutto, sono in piena corsa per un posto Champions. Conta solo vincere, ma inevitabilmente Inzaghi dovrà fare attenzione anche ai cartellini gialli. Sì perché domenica 22 la Lazio sfiderà la Juventus per alzare al cielo la Supercoppa Italiana e tra le fila biancocelesti in quattro sono in bilico. Acerbi, Lulic, Lucas Leiva e Parolo figurano nell'elenco dei diffidati e al prossimo giallo dovranno saltare un match. Il rinvio della partita con il Verona, fissata all'8 gennaio, fa in modo che proprio la finale sia il prossimo incontro ufficiale delle aquile. Dovranno stare attenti perché per battere la Vecchia Signora ci sarà bisogno di tutti. Diverso il discorso per i piemontesi che mercoledì sfideranno la Sampdoria senza diffidati. Betancurt, ultimo della lista, ha rimediato un giallo ieri nei minuti finali e non ci sarà contro i liguri per tornare direttamente a Riyad. Inzaghi è stato chiaro: "La nostra unica concentrazione è per il Cagliari, dopo avremo una finalissima da giocarci. La mia testa è alla gara di domani, i diffidati dovranno fare attenzione ma dovranno essere concentrati solo sul Cagliari".Sta ai quattro fare la massima attenzione.

