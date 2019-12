Lazio, un anno fa il primo gol di Luiz Felipe in biancoceleste

Con il tempo ha guadagnato spazio: Luiz Felipe ora è un giocatore importante per Simone Inzaghi. Il brasiliano, di grandi prospettive, sta fornendo sempre più garanzie nella retroguardia biancoceleste. Oggi, 26 dicembre, per lui è un giorno importante. Infatti, esattamente un anno fa è arrivato il primo gol con la maglia del club capitolino. Partito titolare posizionandosi sul centrodestra del terzetto difensivo, Luiz Felipe ha segnato a Bologna il gol del vantaggio, per poi addirittura fornire a Lulic l'assist del 2 a 0. Una giornata da incorniciare per lui, che difficilmente dimenticherà.

