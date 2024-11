Lazio, un avvio eccezionale! Solo una volta si è riusciti a fare meglio...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Marco Baroni sta viaggiando a ritmi impressionanti. Nelle ultime 6 partite è stato fatto l'en plein, nelle ultime 10 sono arrivate 9 vittorie con la sconfitta di Torino contro la Juve che ancora grida vendetta, tra le polemiche per una mancata espulsione e il modo in cui è arrivata. Eppure, nulla può scalfire un cammino così che vede ora i biancocelesti salire al secondo posto in classifica insieme a Inter, Atalanta e Fiorentina, in quattro appaiate sotto il Napoli capolista con 26 punti. Un avvio formidabile che, però, non è il migliore della storia recente. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, nella stagione 2017/2018 la Lazio di Simone Inzaghi partì ancora meglio conquistando 28 punti (contro i 25 attuali) a questo punto del campionato. Quell'anno, d'altronde, arrivarono anche più vittorie a spiegare un impatto ancora più importante che, però, non fu sufficiente per centrare la qualificazione in Champions League, tra torti arbitrali, punti buttati (la partita di Crotone è storia) e la sconfitta all'ultima giornata contro l'Inter.