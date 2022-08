Lazio, un ex si trasferisce in Russia: ecco di chi si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

Keita Baldé Diao ha firmato un contratto triennale con lo Spartak Mosca fino al 30 giugno 2025. Per l'attaccante senegalese è stato un 2022 agrodolce: da una parte la soddisfazione per la vittoria della Coppa d'Africa con il suo Senegal battendo in finale l'Egitto di Salah. Dall'altra l'amarezza per essere retrocesso con il Cagliari. Con la maglia degli isolani ha totalizzato 26 presenze e 3 reti. La migliore stagione della sua carriera rimane quella del 2016-2017 quando indossava la maglia della Lazio. Con l'aquila sul petto realizzò 16 reti in 31 apparizioni in Serie A. Ad oggi è la migliore annata in termini di marcature per il talento di Arbucies.

